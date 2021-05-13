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Елизавету II случайно «похоронили» вместо принца Филиппа 

Общество
Елизавету II случайно «похоронили» вместо принца Филиппа 
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 13 мая. Жители Великобритании были в недоумении, когда услышали по федеральному телеканалу про похороны королевы Елизаветы II.

Известный журналист Аластер Кэмпбелл во время утреннего эфира телеканала ITV (одна из лидирующих телевизионных корпораций Великобритании) случайно оговорился и сообщил зрителям, что королева скончалась.

«Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы», — заявил журналист, общаясь со своим гостем актером Винни Джонсом.

О своей оговорке Кэмпбелл узнал только несколько минут спустя. Но к этому моменту поток комментариев уже было не остановить. В социальных сетях зрители задавались вопросами, действительно ли королева умерла, как это произошло, откуда появилась такая информация.

Вскоре Кэмпбеллу пришлось прервать интервью, чтобы обратиться к зрителям и извиниться. Ведущий поправился, сообщив, что имел в виду не Елизавету II, а ее мужа принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до своего столетия. В этом году муж Елизаветы II сильно болел и перенес операцию на сердце. Его похороны состоялись 17 апреля, в связи с пандемией коронавируса на церемонии присутствовали только самые близкие и члены семьи.

Елизавета II великобритания принц филипп
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