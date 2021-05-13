Москва стала самым востребованным для переезда городом России

Москва, 13 мая. Жители России чаще всего стремятся переехать в Москву из других городов. Об этом свидетельствует спрос на жилье в столице, который вырос на 36% за последний год.

Второе и третье место среди самых желанных городов для переезда заняли Петербург и Тюмень. Спрос на жилье в них стал выше на 31% и 20% соответственно, передают «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

Спрос на недвижимость в Краснодаре выросла в 2,5 раза. В Сочи интересоваться жильем за последний год стали чаще в 2,1 раза. Еще в список вошли Анапа — в два раза, Екатеринбург — в 1,8 раз и Калининград — 1,4 раза.

Глава аналитического центра «Циан» Алексей Попов считает, что популярность Москвы и Петербурга обусловлена высоким уровнем зарплат. А южные города привлекают россиян мягким климатом.

За последний год россияне стали чаще интересоваться загородной недвижимостью. Спрос на ипотечные кредиты для покупки таких домов вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.