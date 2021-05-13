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Диетолог Королева раскрыла секрет долголетия

Общество
Диетолог Королева раскрыла секрет долголетия
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва, 13 мая. Неправильное питание часто приводит к ожирению, которое может стать причиной 12 видов рака. Об этом предупредила диетолог Маргарита Королева.

Она согласилась с немецкими врачами, которые заявили, что красное мясо, колбаса, молоко, сахар, алкоголь повышают риск развития рака, однако уточнила, что исключение этих продуктов из рациона вовсе не защищает человека от болезни. Королева порекомендовала отнестись к проблеме комплексно, передает НСН. Она посоветовала контролировать стрессовые ситуации, поддерживать здоровую стройность и регулярно проходить диспансеризацию.

«Кто-то может злоупотреблять алкоголем и доживет до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах. А кто-то повысит проблемы, исключив из своего рациона эти пять продуктов. Во всех смыслах надо быть корректным в выборе питания, стараться вести здоровый образ жизни», — пояснила врач.

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев ранее оценил вероятность передачи рака по наследству. Люди могут передавать потомкам мутации, которые повышают риск образования онкологических заболеваний.

рак долголетие здоровый образ жизни
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