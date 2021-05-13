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Финансист Степанова назвала способы сократить кредитные выплаты

Общество
Финансист Степанова назвала способы сократить кредитные выплаты
pixabay.com

Москва, 13 мая. Существует большое количество способов сократить выплаты по кредиту. Подробно об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Диана Степанова.

Платить реже и меньше можно путем рефинансирования и реструктуризации кредитов. Объединение нескольких выплат в одну позволит значительно облегчить долговую нагрузку, пояснила финансист в беседе с агентством «Прайм».

«Облегчить свою долговую нагрузку можно путем рефинансирования — объединения нескольких кредитов, в том числе по кредитным картам, в один, с пролонгацией срока погашения объединенного кредита», — отметила Степанова.

Необходимо тщательно изучать рынок, выбирая самые выгодные условия. Еще одним способом сократить выплаты является отказ от дополнительных услуг, однако в этом случае может подняться ставка по кредиту.

Снизить платежи можно с помощью лизинговых программ и льготных предложений. Иногда взять деньги в рассрочку проще у друзей или знакомых. В крайнем случае подойдет инициация процедуры банкротства и списание долгов, заключила финансист.

Глава подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко дала советы заемщикам при приобретении машины. Сэкономить на кредите при покупке автомобиля можно с помощью большого первоначального взноса или досрочного погашения долга.

ипотека финансы кредит
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