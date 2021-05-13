Финансист Степанова назвала способы сократить кредитные выплаты

Москва, 13 мая. Существует большое количество способов сократить выплаты по кредиту. Подробно об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Диана Степанова.

Платить реже и меньше можно путем рефинансирования и реструктуризации кредитов. Объединение нескольких выплат в одну позволит значительно облегчить долговую нагрузку, пояснила финансист в беседе с агентством «Прайм».

«Облегчить свою долговую нагрузку можно путем рефинансирования — объединения нескольких кредитов, в том числе по кредитным картам, в один, с пролонгацией срока погашения объединенного кредита», — отметила Степанова.

Необходимо тщательно изучать рынок, выбирая самые выгодные условия. Еще одним способом сократить выплаты является отказ от дополнительных услуг, однако в этом случае может подняться ставка по кредиту.

Снизить платежи можно с помощью лизинговых программ и льготных предложений. Иногда взять деньги в рассрочку проще у друзей или знакомых. В крайнем случае подойдет инициация процедуры банкротства и списание долгов, заключила финансист.

Глава подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко дала советы заемщикам при приобретении машины. Сэкономить на кредите при покупке автомобиля можно с помощью большого первоначального взноса или досрочного погашения долга.