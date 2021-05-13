Советник главы офиса Зеленского Арестович признался в языковой дискриминации

Киев, 13 мая. Член делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что его ущемляют из-за русского языка.

Чиновник признался, что чувствует давление из-за того, что является носителем русского языка. Об этом он заявил на телеканале «Украина 24».

«Вот я, русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление на Украине. И это нужно прекращать», — поделился Арестович.

Кроме того, политик заявил, что любые попытки ущемления другой культуры на Украине нужно пресекать законными методами. Однако вместе с этим Арестович отметил, что единственным государственным языком в Незалежной должен быть украинский.

Ранее украинец рассказал, почему собирается переехать жить из Киева в российский Крым. Он признался, что больше всего его привлекают позитивные изменения на территории полуострова.