Биолог Баранова назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва, 13 мая. Заболеваемость COVID-19 пойдет на спад в России, если прививку получат 30% населения. Таким мнением поделилась биолог Анча Баранова.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона сравнила ситуацию в США и России. В Соединенных Штатах прививку от COVID-19 получили свыше 50% населения, передает РИА Новости.

«В США заболеваемость пошла на спад, потому что вакцинированных намного больше, чем в России. Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад», — отметила Баранова.

Сейчас в России около десяти миллионов человек завершили этапы вакцинации «Спутником V». Доля привитых составляет менее десяти процентов. При таких показателях о снижении заболеваемости говорить рано, считает специалист.

Врач Евгений Ковалев призвал начать прививать детей и подростков от COVID-19. И вакцинацию следует проводить в конце весны и начале лета. Такие меры позволят одержать победу над инфекцией.