Учащихся одной из школ Благовещенска отправили домой из-за сообщения о ЧС

Благовещенск, 13 мая. Экстренные службы получили сообщение о возможной чрезвычайной ситуации в школе №27 Благовещенска. Об этом заявил мэр города Олег Имамеев в соцсетях.

Он распорядился отправить учеников этого учебного заведения по домам. Градоначальник призвал общественность воздержаться от спекуляций на фоне трагедии в Казани.

"Идет проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идет только о данной школе", — сообщил мэр.

Молодой человек с оружием недавно зашел в школу в Казани и устроил массовый расстрел детей и учителей. В результате трагедии девять человек погибли, 20 получили ранения разной степени тяжести. Злоумышленника могут приговорить к пожизненному наказанию.