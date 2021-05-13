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Tesla прекратила продавать электромобили за биткоины

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Tesla прекратила продавать электромобили за биткоины
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Москва, 13 мая. Компания Tesla прекратила принимать криптовалюту биткоин как единицу оплаты по причине ее неэкологичного добывания. Об этом заявил основатель производителя Илон Маск в соцсети.

Глава компании отметил, что криптовалюты ждет большое и перспективное будущее. Несмотря на это, инициатива совершенствования такого платежного средства благодаря «огромной цене для окружающей среды» является недопустимой.

«Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоина», — заявил Маск на своей странице в Twitter.

В феврале Tesla заявила, что вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоин. Уже в марте компания сообщила, что станет использовать эту криптовалюту в качестве оплаты за свои товары. Спустя время Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткоин.

На днях Маск своим заявлением случайно обвалил курс криптовалюты Dogecoin. Ее стоимость резко упала после выступления главы компании на телеканале NBC.

Илон Маск tesla биткоин
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