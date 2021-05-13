Увеличение смертности с COVID-19 связали с неврологическими болезнями

Москва, 13 мая. Заболевания нервной системы увеличивают риски развития осложнений и летального исхода при COVID-19. Об этом заявил российский врач-иммунолог Владимир Болибок.

Коронавирусная инфекция, находясь в организме, обостряет все имевшиеся ранее заболевания, поэтому риск смерти пациентов с «безобидными» неврологическими симптомами ранней стадии COVID-19 увеличивается, пишет Lenta.ru.

«В исследовании конкретно сказано, что неврологическая симптоматика проявляется чаще у людей, у которых было какое-то неблагополучие, которое было еще до коронавируса. Это неблагополучие становится сильнее в результате коронавирусной инфекции», — заявил Болибок.

Специалист уточнил, что неврологические заболевания воспалительного характера могут привести к отклонениям в нервной системе человека и привести к смерти. Таким образом российский врач подтвердил исследования ученых Питсбургского университета в США, которые сообщали, что заболевания головного мозга приводят к осложнениям при заболевании COVID-19.

Ранее американские ученые из Клиники Мэйо заявили, что тревога, депрессия и повышенная утомляемость является симптомами перенесенного COVID-19. Результаты научных изысканий были опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.