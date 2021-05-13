Землю накрыла магнитная буря третьего класса

Москва, 13 мая. Магнитная буря уровня G3 началась на Земле. Это первая сильная магнитная буря в 2021 году. Об этом в своем профиле Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Геомагнитное поле планеты достигло отметки G3 — это третий из пяти возможных классов магнитных бурь, который классифицируется как сильный. До этого эксперты регистрировали две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых уровня G1.

Из-за сильных магнитных бурь могут возникнуть проблемы с коротковолновой связью и работой навигаторов. Медики подчеркивают, что особого влияния на здоровье человека они не оказывают, но вероятность «сердечных эксцессов несущественно повышается».

Ранее специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева зафиксировали мощнейшую солнечную вспышку. Пик явления пришелся на 7 мая, он был зафиксирован в 22:04 по московскому времени.