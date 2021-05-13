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Подозреваемый в стрельбе на Таймс-сквер задержан
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Подозреваемый в стрельбе на Таймс-сквер задержан

Общество
Подозреваемый в стрельбе на Таймс-сквер задержан
twitter.com  /  @NYPDnews

Нью-Йорк, 13 мая. Подозреваемый в стрельбе на Таймс-сквер, Фаррахан Мухаммед, арестован недалеко от города Джексонвилль в штате Флорида.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные полиции, мужчину, ранившего трех прохожих, включая четырехлетнюю девочку, на главной площади Нью-Йорка, задержали утром 12 мая.

Чернокожий 31-летний Фаррахан Мухаммед был задержан во время обеда на стоянке McDonald's, где он находился вместе со своей девушкой. После преступления он пытался изменить внешность, сменив прическу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в отделении полиции Старке, Флорида. Обвинения пока ему не предъявили, не ясно также, когда Мухаммеда экстрадируют в Нью-Йорк.

Инцидент на Таймс-сквер произошел в минувшую субботу. По данным полиции, несколько мужчин начали спорить, а потом один из них достал пистолет и начал стрелять. В результате пострадали две женщины и четырехлетняя девочка.

Шеф полиции Нью-Йорка Хэнк Саутнер заявил, что после стрельбы следователи провели «исчерпывающий поиск» по количеству источников видеосигнала, отслеживая Мухаммеда от места съемки до того места, где он предположительно проживает со своей девушкой. Проследив его путь по камерам видеонаблюдения, полицейские нашли некоторые улики, от которых мужчина пытался избавиться.

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