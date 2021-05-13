Нетаньяху пригрозил использовать «железный кулак» для подавления беспорядков в Израиле

Тель-Авив, 13 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил развернуть вооруженные силы для подавления «анархии» и беспорядков в смешанных еврейских и арабских городах Израиля.

В среду стало известно, что в результате израильского авиаудара убит верховный командующий ХАМАС Бассем Исса. По данным СМИ, он является самым высокопоставленным военным деятелем палестинского движения, убитым Израилем с 2014 года.

Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что Исса был убит «вместе с несколькими братьями-лидерами и святыми воинами» во время двухдневных боевых действий в Газе.

Агентство внутренней безопасности Израиля заявило, что в результате серии авиаударов были убиты Исса и несколько других высокопоставленных боевиков ХАМАС, в том числе руководитель отдела разработки ракет и главный инженер ХАМАС.

Global Look Press / Ahmed Adnan Alsharateha / Keystone Press Agency

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что Израиль будет использовать «железный кулак, если потребуется», чтобы остановить массовые протесты арабских граждан, которые привели к травмам, арестам и материальному ущербу.

«Ничто не оправдывает это, и я скажу вам больше, ничто не оправдывает линчевание евреев арабами, и ничто не оправдывает линчевание евреями арабов», — подчеркнул политик в своем обращении.

Он призвал обе стороны объединиться, поскольку террористы ХАМАС продолжают запускать ракеты по израильской территории из сектора Газа.

«Мы ведем борьбу на два фронта. На одном фронте — ХАМАС, и мы все едины перед лицом атак, которые в равной степени поражают как евреев, так и арабов. Давайте объединимся, чтобы выполнить задачу, которая нам нужна как гражданам нашей страны — восстановить управление, ликвидировать эту анархию и восстановить безопасность и мир, которых мы все заслуживаем», — заявил Нетаньяху.

Global Look Press / Oren Ziv / dpa

Премьер Израиля подчеркнул, что страна «остановит анархию» после развертывания сил пограничной полиции для успокоения беспорядков в последние дни в городах Лод и Акко. Во вторник в Лоде произошли ожесточенные столкновения после того, как тысячи скорбящих присоединились к похоронам арабского мужчины. Он был убит после того, как его заподозрили в убийстве еврея. Израильские СМИ сообщили, что толпа столкнулась с полицией и подожгла синагогу и около 30 автомобилей.

В понедельник начались массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. В ответ израильский ЦАХАЛ начал военную операцию с применением боевой авиации. Согласно последним данным, за два дня в сторону Израиля было выпущено более тысячи ракет, большую часть из которых сбила система ПВО «Железный купол».