Биткоин потерял в цене почти десять процентов

Москва, 13 мая. Стоимость криптовалюты биткоин снижается почти на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk по состоянию на 02:51 по московскому времени.

После снижения стоимость биткоина составляет 51,1 тысячи долларов. Чуть позднее, в 03:04 по московскому времени, криптовалюта упала до отметки в 15,29 процента, достигнув цены 46,8 тысячи долларов.

Глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бейли ранее предостерег инвесторов от риска потери вложенных в биткоин средств. Он напомнил, что криптовалюты не имеют внутренней стоимости, в связи с чем рост биткоина зависит только внешней ценности.