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Жителей центральной России предупредили о жаре в 30 градусов

Общество
Жителей центральной России предупредили о жаре в 30 градусов
Агентство городских новостей Москва

Москва, 13 мая. Аномальная жара может настигнуть центр России уже с 18-19 мая. В Москве ожидается до +30 градусов тепла, рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Потепление придет из пустыни Каракумы. В ночные часы температура воздуха будет составлять 13-18 градусов, а днем повысится до 25-30 градусов. Такие показатели на 7-12 градусов выше нормы при характерных для второй декады мая +18 градусов, передает ТАСС.

«Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая. Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20-25 градусов, в понедельник уже будет 23-28 градусов [...]. Для мая это очень много», — заявил Тишковец.

Летняя погода пришла в Москву на две недели раньше положенного срока. Ближайшие пять дней жителей и гостей столицы будет радовать солнце и +20 градусов. Такое явление характерно для 28 мая, отметил синоптик Тишковец.

погода синоптики климат
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