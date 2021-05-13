Дженнифер Лопес заподозрили в романе с бывшим из-за «нежной» переписки

Лос-Анджелес, 13 мая. Настойчивые ухаживания актера Бена Аффлека могли подтолкнуть певицу Дженнифер Лопес к расставанию с баскетболистом Алексом Родригесом, свадьба с которым переносилась несколько раз.

Несколько дней назад стало известно, что 51-летняя Джей Ло и 48-летний Аффлек много времени проводят вместе, в том числе и в доме певицы. Затем появилась информация о том, что звезды вместе съездили в отпуск. Источники TMZ утверждают, что тесное общение пары, 20 лет назад состоявшей в отношениях, началось еще в феврале.

По данным инсайдеров, звезды регулярно общались по электронной почте даже, когда певица прилетела на Карибы для съемок в фильме Shotgun Wedding (официального перевода названия фильма для российского проката пока нет). Источник подчеркнул, что тон писем был не просто дружелюбным, а с «нотками тоски» по Джей Ло.

В электронных письмах также упоминается любовь певицы к писательству Аффлека. В частности, заявил инсайдер, она пишет, что Бен может «владеть ее сердцем», когда пишет.

Издание отметило, что никаких встреч в тот период между коллегами не было, но наличие этих писем может объяснять, почему пара так быстро сошлась. Впервые вместе их увидели в Лос-Анджелесе в начале мая, всего через две недели после разрыва помолвки Лопес с Родригесом.

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Общие знакомые Аффлека и Лопес говорили ранее, что актеры всегда поддерживали дружеские отношения с тех пор, как расстались в 2004 году.

Как сообщает Fox News, известие о романе Джей Ло и Аффлека сильно расстроили баскетболиста Родригеса. Он, по словам источников, «шокирован» развитием отношений своей бывшей невесты и голливудского актера. Инсайдеры заявили, что баскетболист верил, что сможет примириться с Лопес и все-таки сыграть свадьбу.

Лопес и Родригес встречались с 2017 года. Спустя два года они объявили о помолвке. Их свадьба должна была состояться в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. В апреле они официально объявили, что расстались.