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Офтальмолог Куренков развеял миф о пользе моркови и черники для зрения

Общество
Офтальмолог Куренков развеял миф о пользе моркови и черники для зрения
pixabay.com  /  TobiasD

Москва, 13 мая. Многие считают, что чрезмерное употребление моркови или черники поможет восстановить зрение. Так ли это, рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков.

В чернике, моркови есть полезные для глаз вещества, но организм сможет усвоить их в определенных дозах. Специально есть много этих продуктов ни к чему не приведет, передает радио Sputnik.

«Морковь, черника и другие продукты, которые якобы влияют на зрение, – это миф. [...] Организм примет ровно столько, сколько ему надо [...], а все остальное выйдет через пищеварительный тракт», заявил врач.

Офтальмолог Куренков советует не налегать на морковь и чернику, а пройти обследование у специалиста. Для поддержания нормального зрения следует правильно питаться, соблюдать баланс времени труда и отдыха и заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Ученые из США создали уникальный беспроводной имплант. По задумке, с его помощью можно контролировать поведение животных. Но в будущем эту разработку можно применять на людях, у которых есть проблемы со зрением.

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