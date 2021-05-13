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Новый смартфон Asus Zenfone 8 Flip получил поворотную камеру

Технологии
Новый смартфон Asus Zenfone 8 Flip получил поворотную камеру
asus.com

Тайбэй, 13 мая. Компания Asus представила новый смартфон Zenfone 8 Flip. Отличительной особенностью флагмана является поворотный блок с камерой.

Владельцы гаджета смогут делать селфи за счет поворотного механизма, поэтому на флагмане нет фронтальной камеры. Разработчики добавили AMOLED экран с размером в 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6, есть датчик отпечатков пальцев.

Zenfone 8 Flip получил 8Гб оперативной памяти и 128 / 256 ГБ встроенной, процессор Snapdragon 888. У блока камеры есть три сенсора с разрешением от восьми до 64 мегапикселя. Флагман может распознавать лица. В смартфоне предусмотрены функции компаса, датчики приближения, NFC для бесконтактной оплаты.

Дорогие смартфоны не всегда могут быть качественными. В бюджетном сегменте тоже есть достойные модели. И лучшими по соотношению цены и качества являются телефоны от Xiaomi, считает блогер Сергей Вильянов.

смартфон камера asus zenfone 8
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