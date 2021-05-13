Юго-восточные американские штаты лишились почти половины заправок

Вашингтон, 13 мая. Кибератака на систему компании Colonial Pipeline вызвала дефицит топлива в ряде штатов на юго-востоке США. В Северной Каролине перестали работать 65% заправок.

Проблема нехватки топлива коснулась жителей Джорджии, Южной и Северной Каролины и Вирджинии. В этих штатах закрылись от 43% до 65% заправочных пунктов, передает ТАСС.

Американцы также сообщили о перебоях в Алабаме, Флориде, Кентукки, Мэриленде, Миссисипи, Теннесси и Западной Вирджинии. Северо-восток США пока не столкнулся с дефицитом топлива.

Американские автомобилисты ранее кинулись скупать бензин. Жители США опустошили около тысячи АЗС на юго-востоке страны.