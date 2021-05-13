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Названы самые полезные для здоровья специи

  /   Обновлено: 13 мая 2021 02:25
Общество
Названы самые полезные для здоровья специи
pixabay.com

Москва, 13 мая. Привычные специи могут не только украсить вкус любого блюда, но и положительно сказаться на здоровье.

Ученые выяснили, что некоторые из привычных специй могут повысить иммунитет, уменьшить воспаление и даже помочь замедлить старение.

Кардамон

В журнале Biomedicine & Pharmacotherapy ученые опубликовали результаты исследования, в результате которого выяснили, что кардамон наполнен антиоксидантами, которые эффективны в борьбе со свободными радикалами — высокий уровень этого вещества может вызвать окислительный стресс и воспаление в организме. Эта специя также показала мощные свойства в борьбе с раковыми клетками. Информация об этом появилась еще в 2015 году в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Environmental Pathology Toxicology and Oncology.

Полезный для сердца кардамон также защищает от инсульта, снижая кровяное давление. И положительно сказывается на снижении уровня холестерина и триглицеридов.

Названы самые полезные для здоровья специи
wikipedia.org  / Stephantom

Гвоздика

Согласно заявлениям ученых, эфирное масло гвоздики ингибирует несколько противоспалительных маркеров и молекул ремоделирования тканей благодаря активному компоненту — эвгенолу.

Куркума

Противовоспалительное и антиоксидантное действие куркумы известно давно. Куркумин, биологически активный компонент специи, эффективен в уменьшении воспаления при многих хронических состояниях и полезен для сердечно-сосудистого и неврологического здоровья.

Названы самые полезные для здоровья специи
pixabay.com  / 

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ключ к долголетию в распространенной специи, которая способствует снижению холестерина и глюкозы у человека. Речь идет о черном тмине. Специалисты проанализировали 17 научных работ, посвященных исследованию этой специи. В результате удалось установить, что употребление двух граммов черного тмина в течение трех месяцев помогает снизить уровень сахара в крови и минимизировать устойчивость организма к инсулину.

здоровье зож специи
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