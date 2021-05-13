Депрессия и утомляемость названы основными признаками перенесенного COVID-19

Вашингтон, 13 мая. Тревогу, депрессию, расстройства настроения и повышенную утомляемость причислили к списку симптомов перенесенного COVID-19. Об этом заявили американские ученые из Клиники Мэйо.

Исследователи назвали совокупность этих симптомов «долгим COVID-19» или PCS-синдромом (Post-COVID-19 syndrome). Результаты научных изысканий были опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Ученые провели наблюдение за несколькими группами больных, принявших участие в Программе реабилитации после COVID-19 (CARP). Авторы обследовали 100 пациентов, из которых — 68 женщин и 32 мужчины. Средний возраст составил 45 лет, а их состояние оценивалось в среднем через 93 дня после заражения.

Так, наиболее частым признаком (80%) была утомляемость, у 59% были респираторные симптомы и у стольких же — жалобы по невралгии. Треть обследуемых сообщали о когнитивных трудностях во время выполнения основных повседневных действий.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус вакцинировался от COVID-19. Вакцинация проходила в Университетской клинике Женевы.