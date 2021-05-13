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Геннадий Хазанов откровенно рассказал, почему не решился на второго ребенка

  /   Обновлено: 13 мая 2021 02:10
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов откровенно рассказал, почему не решился на второго ребенка
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 13 мая. После рождения единственной дочери Алисы юморист Геннадий Хазанов даже и не думал о других детях, боясь, что наследница может остаться обделенной заботой и любовью. 

В 1970-м году Хазанов сыграл свадьбу со Златой Эльбаум. За 50 лет совместной жизни у пары родилась единственная дочь Алиса, которая подарила родителям двух внуков. В эфире программы «Судьба человека» артист признался, что даже не думал заводить еще детей.

«Меня не возникало желания иметь еще детей — было очень страшно отрывать от Алисы нежные чувства. А как еще сказать? Не было возможности? Но это неправда! Мне казалось, что надо сосредоточиться на имеющейся дочери», — заявил Хазанов в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым.

Алиса Хазанова
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Юморист также признался, что совершил в жизни много ошибок, о которых, правда, не слишком сожалеет.

«Я был излишне категоричен, иногда слышал только самого себя. Сказать, что я безусловно доволен собой — не могу. Как говорила моя теща: «Могло быть, конечно, по-другому, но уж как сложилось!» Времена не выбирают, в них живут и умирают. Я доволен тем, что выпало на мою долю», — отметил он.

В интервью Корчевникову народный артист РСФСР в очередной раз признался в любви своей жене Злате. Они познакомились в студии «Нашего дома», куда Злата пришла работать помощником режиссера. Актер признается, что будущая супруга покорила его при первой же встрече.

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