«Кормим убийц»: Фадеев призвал вернуть смертную казнь после трагедии в Казани

Москва, 13 мая. Необходимо вернуть смертную казнь для убийц и маньяков, а ответственность за такие преступления должна наступать с 13 лет, считает продюсер Максим Фадеев.

На своей странице в Instagram Фадеев опубликовал эмоциональный пост, посвященный трагическим событиям в Казани, где 19-летний стрелок Ильназ Галявиев 11 мая расстрелял девять человек: двух учителей и семерых детей.

Фадеев подчеркнул, что ненавидит «мир, в котором убивают детей», и чувствует «весь ужас этой трагедии».

«Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот. Мы кормим убийц и маньяков, которые сидят по тюрьмам и рассуждают о боге. А мы платим государству свои налоги, что бы им лечили зубы и вовремя кормили мясом и медом, которые им положены по закону! Казнь, только казнь приведет к пониманию того, что за поступки надо будет ответить головой», — написал продюсер.

По его мнению, кроме смертной казни, в Уголовный кодекс РФ нужно внести изменения о наступлении ответственности за тяжкие преступления с 13 лет. Для Галявиева музыкант предложил куда более суровое наказание.

«Этого ублюдка нужно показательно казнить, предварительно провезти в клетке по городам России, чтобы люди увидели это животное в живую. А потом показательно расстрелять в эфире федерального канала, чтобы желающие повторить поступок знали, что их ожидает!» — эмоционально прокомментировал трагедию Фадеев.

Некоторые подписчики продюсера согласились с его точкой зрения.

«Согласен, только таких лучше не называть животными. Животные намного лучше», — написал пользователь.

«Я тоже за! За убийство и насилие над детьми только смертная казнь», — поддержала подписчица.

Другие обратили внимание, что проблема гораздо шире, и ее не решить только ужесточением карательных мер. В частности, одна из фолловеров выразила мнение, что жестокость в детях порождают педагоги и жестокие сверстники, поэтому нужно «воспитывать общество, детей и их родителей».

«Это не поможет. Ненависть не лечится ненавистью. Нужно привносить в систему образования и в семьи воспитание психологической зрелости, тогда ребенок не будет стрелять в других детей и орать, как он всех ненавидит», — добавила юзер.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семеро детей и две учительницы, 21 человек получил ранение. Большая часть пострадавших — дети в возрасте от семи до 15 лет. На месте задержали Галявиева. Как сообщал ФАН, «казанский стрелок» был учеником этой гимназии. В его распоряжении был дробовик, разрешение на которое он получил законным путем. Правоохранители не зафиксировали нарушений в получении стрелком оружия.

После задержания Галявиев объяснил свой поступок тем, что несколько месяцев назад он почувствовал себя богом, но спустя некоторое время в нем стал «пробуждаться монстр». В среду Советский суд Казани арестовал его на два месяца.