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Армия Израиля уничтожила командира ХАМАС

  /   Обновлено: 13 мая 2021 02:06
Политика
Армия Израиля уничтожила командира ХАМАС
Global Look Press  /  Yasser Qudih / XinHua

Вашингтон, 13 мая. В результате авиаудара ВВС Израиля убит высокопоставленный военный деятель ХАМАС Бассем Исса. Армия обороны Израиля сообщила, что уничтожила еще девять командиров движения.

Силы обороны Израиля и палестинское движение ХАМАС из сектора Газа вовлечены в крупный конфликт между двумя группировками со времен войны 2014 года. За последние два дня более 1100 ракет было выпущено по Израилю, сообщил подполковник Джонатан Конрикус.

По словам Конрикуса, израильские контрнаступления были нацелены на более 300 военных объектов в секторе Газа, связанных как с ХАМАС, так и с группировками «Исламского джихада Палестины» (Палестинский исламский джихад — признан террористической организацией в США, Европейском союзе, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле).

Армия Израиля уничтожила командира ХАМАС
Global Look Press  / Ilia Yefimovich / dpa

В Израиле объявили о ликвидации четырех членов командования боевым крылом ХАМАС в секторе Газа. Помимо Бассема Иссы, в списке числится, в частности, командир подразделения, специализирующегося на киберпространстве, Джамаа Тахла. Вечером в среду в ХАМАС подтвердили, что при ударе израильской армии погиб Исса, отвечавший за операции в городе Газа.

Как сообщает пресс-служба администрации президента США, госсекретарь Энтони Блинкен в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу ракетных обстрелов Израиля, свои соболезнования в связи с погибшими в результате этого гражданами и решительной поддержкой Соединенными Штатами права Израиля на самозащиту», — сообщил пресс-секретарь Блинкена.

В сообщении отмечается, что глава Госдепартамента призвал стороны «снизить напряженность и положить конец насилию», подчеркнув необходимость того, чтобы «израильтяне и палестинцы могли жить в безопасности, а также пользоваться равными свободами».

В понедельник начались массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. В ответ израильский ЦАХАЛ начал военную операцию с применением боевой авиации и военных катеров, несущих ударное вооружение, и выпустил ракеты по объектам палестинских радикалов. Большая часть ракет из сектора Газа сбивается системами ПВО «Железный купол».

израиль нетаньяху хамас блинкен сектор газа исса
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