Регулятор CDC в США разрешил применять вакцину Pfizer для подростков

Вашингтон, 13 мая. Второй медицинский регулятор, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), одобрил вакцину Pfizer для подростков. Ее будут применять среди 12-15-летних ребят.

Рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации CDC одобрила директор регулятора Рошель Валенски. Вакцина Pfizer от коронавируса подтвердила безопасность для детей.

«CDC теперь рекомедуют применение вакцины среди этой возрастной группы [12-15 лет — Прим. ред.], и те, кто поставляют (вакцину), могут незамедлительно начать вакцинировать их (подростков)», — заявила Валенски.

Вакцину Pfizer уже одобрило для подростков 12-15 лет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ее разрешили применять в экстренном порядке.