Семь хоккеистов НХЛ сыграют за сборную России на ЧМ-2021

Москва, 13 мая. Федерация хоккея России (ФХР) представила список игроков NHL, которые смогут выступить за национальную сборную на чемпионате мира 2021 года.

В состав сборной РФ по хоккею вошли игроки «Коламбуса» Владислав Гавриков и Михаил Григоренко. За национальную команду на ЧМ также сыграют Артем Зуб из «Оттавы», Никита Задорнов из «Чикаго», Иван Проворов из «Филадельфии», Александр Барабанов из «Сан-Хосе» и Никита Нестеров из «Калгари».

Еще не решен вопрос с включением в сборную хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева. ФХР ждет сведений о состоянии здоровья игрока.

«Защитник Николай Кныжов, ранее вызванный в сборную, не сможет помочь национальной команде из-за травмы — игроку потребуется операция. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон», — подчеркнули в ФХР.

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге 21 мая. Финальная игра пройдет 6 июня. Зрителей на трибуны не пустят из-за сложной эпидемиологической обстановки в Латвии.