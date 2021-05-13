Глава Палестины Аббас призвал жителей страны объединиться против Израиля

Рамалла, 13 мая. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал всех местных жителей объединиться и дать отпор Израилю. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Президент Палестины обвинил израильские власти в этнических чистках. По мнению политика, они направлены против присутствия палестинцев в Иерусалиме.

«Иерусалим — навеки столица Государства Палестина, альтернативы которой мы не приемлем», — заявил Аббас.

Глава палестинского государства также выступил с призывом об объединении против Израиля. Кроме того, Аббас призвал оставить все внутренние разногласия жителей страны позади, чтобы дать отпор агрессии израильтян.

Ранее представитель минздрава анклава Ашраф в секторе Газа аль-Кидра заявил, что из-за авиаударов Израиля умерли 65 палестинцев. Также среди жертв авианалета числятся 16 детей и пять женщин.