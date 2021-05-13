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Бритни Спирс показала свои формы в латексном комбезе с экстремальным декольте

  /   Обновлено: 13 мая 2021 01:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала свои формы в латексном комбезе с экстремальным декольте
Global Look Press  /  F. Sadou/AdMedia

Лос-Анджелес, 13 мая. Певица Бритни Спирс переживает, что из-за пандемии COVID-19 пропустила Хеллоуин в прошлом году, поэтому в этот раз начала готовится к празднику за полгода вперед.

Поп-звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков в облегающих комбинезонах, подчеркнувших ее фигуру. Ранее она заявляла, что собирается заняться собой, чтобы эффектно выглядеть рядом с бойфрендом Сэмом Асгари.

Под фото в ярком зеленом комбинезоне с максимальным декольте Спирс призналась, что переживает из-за того, что в прошлом году пропустила Хеллоуин, и теперь решила подготовится заранее.

Бритни Спирс показала свои формы в латексном комбезе с экстремальным декольте
Pr Scr instagram.com  / @britneyspears

«Есть идеи, кем я должна стать в этом году? Я тоже переживаю за вас всех, прекрасные люди. Пошел к черту, COVID. Желаю отличного отдыха в 2021-м! Никакой ретуши и фильтров на этой картинке», — написала звезда.

В комментариях поклонники сравнили образ певицы с Сейлор Мун, а некоторым комбинезон напомнил клип Oops!…I Did It Again, где Спирс появилась в похожем образе, только в комбезе красного цвета.

«Думаю, тебе стоит перевоплотиться в меня в этом году! А я буду тобой!» — написала коллега певицы Аврил Лавин.

Бритни продемонстрировала еще один леопардовый костюм.

Бритни Спирс показала свои формы в латексном комбезе с экстремальным декольте
Pr Scr instagram.com  / @britneyspears

«Мисс кошечка любит кусаться. Будьте осторожны, дамы и господа», — подписала она фото.

Чуть позже артистка представила на суд зрителей видео, в котором исполняет развязные танцы, меняя один и другой комбинезоны.

Уже более 12 лет 39-летняя Бритни находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Он принимает ключевые решения о ее жизни, а также полностью распоряжается финансами. Со временем Бритни пришла в себя, выпустила три альбома и даже съездила в мировое турне.

В прошлом году певица пыталась через суд лишить отца статуса опекуна и назначить на эту роль ее менеджера Джоди Монтгомери. Однако тому удалось доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека. В документах он указал, что его дочь много лет страдает когнитивным расстройством — деменцией.

Бритни Спирс фото декольте
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