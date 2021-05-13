Трехлетний малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна в Архангельске

Архангельск, 13 мая. Маленький мальчик из Архангельска залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Она не выдержала его веса, и ребенок упал со второго этажа.

Инцидент произошел в одном из двухэтажных домов Исакогорского округа. Ребенок вывалился на улицу на глазах у прохожих. Удар о землю смягчили грядки, которые расположены под окнами. Очевидцы сразу же побежали на помощь малышу и вызвали спасателей. Видимых повреждений на теле мальчика не было, но его решили доставить в больницу.

Москитная сетка во многих случаях становится причиной падения детей. Но иногда ЧП происходят из-за отсутствия родительского внимания. Подобный инцидент едва не произошел в Перми. Годовалый ребенок самостоятельно смог открыть окно. На помощь пришли прохожие, пока пьяная мать спала.