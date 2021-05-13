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Абхазские спасатели ищут потерявшихся в горах туристов из России

Происшествия
Абхазские спасатели ищут потерявшихся в горах туристов из России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вероника Галачиева

Сухум, 13 мая. Сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски российских туристов, которые нуждаются в помощи. Об этом сообщили в республиканском ведомстве.

Сигнал от туристической группы поступил спасателям в 11:20 накануне. Путешественники пытались совершить самостоятельный спуск с высокогорья, но один из туристов нуждается в помощи. Группа передала МЧС ориентировочные координаты его местонахождения. Однако в ходе облета указанной территории спасателям не удалось найти туриста.

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии выдвинулся в сторону спускающейся группы в район Сухум ГЭС. Среди туристов есть жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Петербурга.

В Карачаево-Черкессии во время майских праздников погиб турист из Ростова. Путешественник совершал переход через перевал Холодный, однако сорвался со снежника.

туристы мчс абхазия
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