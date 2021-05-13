National Interest составил топ-5 лучших образцов вооружения на параде Победы

Москва, 13 мая. Россия продемонстрировала лучшие вооружения на параде Победы в Москве 9 мая, сообщает американским читателям издание The National Interest.

Обозреватель NI Марк Эпископос отметил, что в последнее десятилетие День Победы стал самым важным праздником в РФ. Кроме того, по его словам, «парад также является одной из крупнейших ежегодных демонстраций военной мощи Кремля, демонстрирующего новейшие и самые эффективные системы вооружений России».

Издание представило топ-5 лучших образцов современной военной техники, которые были представлены во время парада.

«Армата»

В этом году мобильная колонна была представлена тяжелой бронетехникой новой российской универсальной боевой платформы «Армата», представляет перевод NI «ПолитРоссия». Автор отметил, что Т-14 «может похвастаться множеством передовых функций, которые соответствуют — если не превосходят — лучшему, что может предложить перечень основных боевых танков НАТО».

ПолитРоссия /

РС-24 «Ярс»

РС-24 «Ярс» стал единственной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), показанной на параде в этом году. Эксперты издания считают, что «Ярс», имея на вооружении 135 мобильных систем, «уверенно идет по пути замены значительной части оставшихся в России единиц «Тополь» и «Тополь-М».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Уран-9»

Автор называет «Уран-9» одним из самых уникальных российских боевых комплексов, представляющих собой беспилотный боевой наземный аппарат (ББМ) — по сути, беспилотный танк.

«Уран-9», оснащенный потрясающим вооружением, призван обеспечить огромную огневую мощь, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих», — подчеркивает Эпископос.

ТАСС / Григоров Гавриил

Х-47М2 «Кинжал»

Ракету Х-47М2 «Кинжал», дебютировавшую на параде в 2018 году, нес модифицированный перехватчик МиГ-31К в составе пролетной колонны этого года. «Кинжал» — это гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования с ядерной способностью, которая может похвастаться максимальной скоростью до 13 Махов и максимальной дальностью полета около трех тысяч километров.

«Благодаря своей невероятной скорости и маневренности, ракета не только угрожает военным активам США, таким как авианосные ударные группы, но и потенциально может проникнуть в сети противоракетной обороны США», — отметил автор.

wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

С-400

Эпископос сообщил американским читателям, что С-400 «заслужил бесспорное звание самой совершенной системы противоракетной обороны России». После заключения контрактов с Турцией, Индией и Китаем ЗРК «также стал лицом российской экспортной оборонной промышленности высокого класса». «Триумф» способен отслеживать пилотируемые самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Ранее эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности The National Interest Чарли Гао спрогнозировал исход боя современного российского танка Т-14 «Армата» и его американского аналога M1 «Абрамс». Автор отметил, что российский танк отличается беспилотной башней, что дает «Армате» уникальный набор преимуществ.