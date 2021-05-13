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Диетологи США перечислили полезные свойства воды с лимоном

Общество
Диетологи США перечислили полезные свойства воды с лимоном
pixabay.com  /  klimkin

Вашингтон, 13 мая. Добавить пользу простой воде можно с помощью лимона. Какими целебными свойствами обладает полученный напиток, рассказали диетологи США.

Лимонная вода действует как мочегонное средство, поэтому она способна уменьшить вздутие живота, отметила консультант по питанию Джоди Грибель. В этом напитке содержится около 20 мг витамина С. Он полезен для иммунитета и восполняет его суточную норму в организме, подчеркнула диетолог Алисия Галвин.

Цитрат в напитке поможет расщепить камни в почках. Лимонная вода по утрам действует как слабительное. Пить его следует теплым, советует диетолог Триста Бест. Еще он питает кожу и предотвращает старение, способствует сытости организма.

Вода является тем напитком, который можно пить натощак. Если человек здоров, можно выпить зеленый чай с молоком или кофе. На голодный желудок не рекомендуется употреблять соки и сладкие напитки.

здоровье вода лимон
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