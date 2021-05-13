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Байден намерен назначить посла США в Израиле в ближайшее время

Политика
Байден намерен назначить посла США в Израиле в ближайшее время
Global Look Press  /  Melina Mara/POOL

Вашингтон, 13 мая. Президент США Джо Байден в течение нескольких недель представит кандидатуру посла в Израиле. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на очередном брифинге.

Вопрос сейчас находится на стадии обсуждения. После этого кандидатура будет обнародована, а пока американская сторона полностью уверена в своих представителях дипмиссии в Израиле, заявила Псаки.

Прошлый посол США в Израиле Дэвид Фридман сложил свои полномочия 20 января. Байден не ставил перед собой приоритетную задачу по разрешению израильско-палестинского конфликта. В отличие от прошлых президентов, он не назначал для этих целей спецпосланника и не выдвинул нового сотрудника американского посольства в Тель-Авиве.

Недавно президента США осудили республиканцы и демократы за бездействие в отношении ближневосточного конфликта между Израилем и Палестиной. По их словам, Байден должен был немедленно осудить действия ХАМАС.

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