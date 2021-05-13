«Шоу Эллен Дедженерес» закроется после выхода 19 сезона в 2022 году

Вашингтон, 13 мая. Знаменитое американское «Шоу Эллен Дедженерес» перестало быть «интересной задачей», поэтому оно прекратит свое существование в 2022 году.

Американская актриса, телеведущая и комедиантка Эллен Дедженерес приняла решение закрыть передачу, которая выходит в эфир с 2003 года. Звезда уже рассматривала подобное решение в 2019 году, но тогда все же продолжила работать над шоу. После выхода 19 сезона ведущая намерена посвятить себя кино.

«Творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи — каким бы прекрасным ни было шоу, оно перестало быть такой задачей», — рассказала Дедженерес в интервью журналу The Hollywood Reporter.

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