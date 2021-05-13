Казанские школы возобновят работу 14 мая

Казань, 13 мая. Трагедия в гимназии №175 в Казани произошла накануне мусульманского праздника Ураза-байрам, который начинается 13 мая. Этот день в Татарстане объявлен праздничным и нерабочим.

Казанские школы прервали свою работу 12 мая, на следующий день после массового расстрела детей и учителей в образовательном учреждении. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов и распорядился провести проверку во всех школах региона, передает РИА Новости.

«В школах республики в четверг также выходной день, к учебному процессу они вернутся в пятницу», — сообщили в министерстве образования и науки региона.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин ранее назвал способ, как можно предотвратить трагедии в школах. Он порекомендовал ужесточить правила приобретения и использования оружия.