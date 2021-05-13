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«Замечательный тандем»: Катерина Варнава показала редкое фото с возлюбленным

  /   Обновлено: 13 мая 2021 01:05
Шоу-бизнес
«Замечательный тандем»: Катерина Варнава показала редкое фото с возлюбленным
instagram.com  /  @kativarnava

Москва, 13 мая. Звезда Comedy Woman Катерина Варнава держит в тайне свою личную жизнь, поэтому совместное фото с избранником стало для фанатов неожиданностью.

В прошлом году поклонники узнали, что Варнава еще год назад рассталась со своим возлюбленным, хореографом Константином Мякиньковым. Вместе они пробыли шесть лет и после разрыва сумели сохранить дружеские отношения.

Варнава и Мякиньков почти год скрывали новость о расставании, не упоминая об этом в интервью. Вскоре звезда Comedy Woman и вовсе перестала отвечать на вопросы о личной жизни. Однако инсайдеры все чаще стали замечать 36-летнюю актрису в компании 29-летнего режиссера Александра Молочникова.

На своей странице в Instagram Варнава опубликовала редкое фото со своим возлюбленным, поздравив его с премьерой фильма «Скажи ей», над которым работал Молочников. На фото Екатерина и Александр запечатлены в коридорах кинотеатра «Художественный». Выглядит пара очень стильно: Молочников предстал в черном классическом костюме, Варнава дополнила «парный» образ черными брюками и пиджаком.

«Замечательный тандем»: Катерина Варнава показала редкое фото с возлюбленным
Pr Scr instagram.com  / @kativarnava

Поклонники оценили совместное фото актрисы и ее жениха, завалив комплиментами.

«Красивые вы. Счастья вам», — написал пользователь.

«Замечательный тандем, пусть все получится», — пожелал другой.

«Какие вы красивые, роскошные, прекрасные!» — добавил поклонник.

Многие обратили внимание, что перекрасившаяся в рыжий Варнава и ее избранник на этом фото напоминают агентов Малдера и Скалли из знаменитого сериала «Секретные материалы».

Ранее стало известно, что Варнава собирается судиться с экс-соведущим «Битвы экстрасенсов» Сергеем Сафроновым. Причиной стала скандальная аудиозапись, на которой некто «слил» тайны российских звезд. Среди прочего там были и высказывания о самой Катерине. Некто, предположительно Сафронов, сообщал, что после разочарования в мужчинах артистка якобы сменила ориентацию. Это заявление вывело из себя Варнаву. Она подчеркнула, что ничего не имеет против сплетен, однако эта история вышла за рамки.

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