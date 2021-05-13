Галявиев мог покончить с собой в полицейской машине после задержания

Казань, 13 мая. «Казанский стрелок» Ильназ Галявиев, сдавшийся правоохранителям после расстрела школы, собирался свести счеты с жизнью в машине полиции, сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.

Суд арестовал задержанного на два месяца. На судебном заседании Галявиев вел себя спокойно и полностью признал вину в массовом убийстве.

Заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика заявил, что дело «казанского стрелка» может быть переквалифицировано в статью о совершении террористического акта. Для этого, по его словам, необходима детальная проверка инцидента.

Галявиева увезли из Советского районного суда в автозаке. При этом его сопровождало три автомобиля, обеспечившие зону безопасности вокруг транспорта.