Мэр Казани возложил цветы к мемориалу погибших при стрельбе в школе

Казань, 13 мая. Мэр Казани Ильсур Метшин посетил школу, где в результате стрельбы погибли девять человек. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у стен учебного заведения.

Метшин приехал к мемориалу на костылях. Он со словами благодарности обратился к сотрудникам школы, которые ценой своей жизни спасали учеников.

«Отдельные слова благодарности коллективу школы, директору и учителям, которые сделали все, чтобы больше трагедий не случилось», — заявил мэр.

Стрельба в казанской школы произошла утром 11 мая. Бывший ученик Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и открыл огонь. В результате трагедии погибли девять человек, включая семерых детей.

Суд ранее арестовал Галявиева на два месяца. Он может получить пожизненное заключение за массовое убийство. Здание суда стрелок покинул в автозаке, который сопровождали три полицейских машины.