Число погибших от израильских авиаударов по Палестине увеличилось до 65

Рамалла, 13 мая. Авиаудары Израиля по сектору Газа унесли жизни 65 палестинцев. Такое заявление сделал представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра в диалоге с журналистами.

Среди жертв авианалета числятся также 16 детей и пять женщин. Получивших ранения разной степени тяжести — 365 человек.

В понедельник ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа сильно обострилась. Со стороны Палестины было выпущено более тысячи ракет. Израильское ПРО «Железный купол» смогло нейтрализовать 200 из них, также часть из снарядов не смогли пересечь границу. По итогу более 200 жителей Израиля были ранены и пять человек погибли.

МИД России сделал официальное заявление в связи с напряженной ситуацией вокруг Палестины и Израиля. Российское министерство призвало стороны конфликта к сдержанности.