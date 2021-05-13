Депутата Рады Гончаренко обворовали в поезде Одесса — Ковель

Киев, 13 мая. Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко лишился сумки с деньгами и банковских карт во время поездки на поезде Одесса — Ковель.

Соответствующее заявление сделал сам Гончаренко в своем Telegram-канале. В сумке, по словам депутата, находилась денежная сумма в размере свыше 20 тысяч гривен (около 722 долларов). Ночью воры расплатились его картой в одном из магазинов, расположенных в городе Жмеринка.

Полицейские оперативно задержали злоумышленников. Гончаренко добавил, что уже получил свои банковские карты от сотрудников правоохранительных органов.

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