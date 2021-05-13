Байден призвал к деэскалации израильско-палестинского конфликта

Вашингтон, 13 мая. Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о начале переговоров с Египтом, Иорданией, Катаром и Палестиной по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Американский лидер выразил мнение, что израильской армии приходится действовать на угрозу, исходящую от палестинской стороны. Байден подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с ближневосточными странами. По его словам, в сторону Тель-Авива летят «тысячи ракет».

«У Израиля есть право на самооборону», - убежден Байден.

Ранее армия еврейского государства заявила о нанесении удара по одному из опорных пунктов ХАМАС. По словам израильской стороны, в здании находились структуры группировки, отвечающие за передачу военно-тактической информации.