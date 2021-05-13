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Лавров указал на опасность единоличной «выработки правил» ООН

Политика
Лавров указал на опасность единоличной «выработки правил» ООН
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 13 мая. «Выработка правил» ООН без ведома мирового сообщества и навязывание условий другим странам являются недопустимыми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия неизменно поддерживает деятельность Организации, отметил российский дипломат по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. ООН может утратить свою «центральную координирующую роль в мировых делах», если будет «вырабатывать правила» за спиной у большинства стран.

«Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Обозреватели американского издания Washington Examiner ранее сообщили, что Сергей Лавров мастерски «переигрывает» своих западных коллег. Глава МИД РФ виртуозно манипулирует европейскими и американскими политиками, по мнению журналистов США.

оон лавров запад
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