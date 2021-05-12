«Р-Фарм» планирует производить вакцину AstraZeneca в России для экспорта

Москва, 12 мая. Вакцину AstraZenот COVID-19, разработанную Оксфордским университетом, планируют выпускать в России. Производством препарата займется фармацевтическая компания «Р-Фарм» .

Препарат будет выпускаться для экспорта, а не для гражданского оборота. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Со слов Игнатьева, в июне компания выпустит в оборот первую партию вакцины. Кроме того, ежемесячно планируется производить нескольких сотен тысяч доз вакцины AstraZeneca. «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее власти Словакии отказались от использования вакцины AstraZeneca. Власти страны решили не использовать препарат после смерти привитой 47-летней пациентки.