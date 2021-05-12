Знакомый устроившего стрельбу в школе рассказал о прошлом Галявиева

Казань, 12 мая. Ильназ Галявиев во время учебы в школе был скромным, вежливым и не имел конфликтов ни со сверстниками, ни с учителями. Об этом заявил его знакомый из параллельного класса.

Галявиев через четыре года после выпуска из гимназии №175 в Казани пришел в нее с оружием и устроил массовый расстрел учеников и работников школы. Молодой человек, который в одно время учился с преступником, признался, что не может объяснить поведение своего знакомого, передает iReactor.

«Он был всегда тихим. Его никто не гнобил, никто над ним не издевался, всегда был чистым, опрятным, вежливым, вроде никому никогда не грубил и никаких проблем у него в школе не было. Класс у него был дружный, самый сильный, самый веселый, самые, можно сказать, умные люди были», — рассказал источник.

Следствие ранее заявило, что Галявиев во время нападения на школу произвел минимум 17 выстрелов. Советский районный суд в Казани решает вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.