Житель Ростовской области зарезал пенсионерку и спрятал ее тело в сарае

Ростов-на-Дону, 12 мая. Каменский городской суд занимается рассмотрением уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Ростовской области, которого обвиняют в жестоком убийстве 77-летней женщины.

Мужчина напал на пенсионерку и нанес ей 13 ударов ножом в шею. Инцидент произошел в сарае, от полученных травм женщина скончалась, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

«По версии следствия, мужчина в ноябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей знакомой в хутор Масаловка, у которой он периодически подрабатывал, присматривая за хозяйством», — говорится в сообщении.

Тело пенсионерки мужчина спрятал в сарае и покинул регион, чтобы скрыться от ответственности. Правоохранительным органам все же удалось задержать молодого человека и заключить под стражу.

Пьяный житель Курской области ранее зарезал мужчину у кафе в Курчатове. От нескольких ударов ножом в грудь потерпевший скончался в машине скорой помощи.