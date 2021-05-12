Жительница Волхова совершила неудачную попытку залезть домой по водосточной трубе

Волхов, 12 мая. Жительница Волховского района Ленобласти попала в больницу с травмой головы после неудачной попытки залезть в окно своей квартиры по водосточной трубе.

Сообщение о происшествии на улице Марата в Волхове, по данным СМИ, поступило в экстренные службы вечером, 12 мая. Очевидцы рассказали о женщине, которая держалась за водосточную трубу на уровне третьего этажа жилого дома.

К моменту прибытия пожарных, по сведениям ГУ МЧС России по Ленобласти, женщина уже лежала на земле. Дама, согласно предварительным данным, была нетрезва. Домой она пыталась попасть столь необычным образом, потому что забыла ключи.

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