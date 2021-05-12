Заслуженный работник культуры РФ Светлана Макарова умерла на 83-м году жизни

Москва, 12 мая. Автор уникальной методики преподавания техники речи для телеведущих Светлана Макарова скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщили на сайте телепрограммы «Вести».

Макарова также являлась заслуженным работником культуры России. Кроме того, она была профессором кафедры риторики и дикторского мастерства.

«Она автор уникальной методики преподавания техники речи, в числе ее учеников — известные российские телеведущие», — следует из сообщения на сайте телепрограммы «Вести».

Макарова с 1965 по 1973 годы была работником Театра имени Маяковского. Спустя время она трудилась в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Недавно стало известно о смерти известной фемактивистки Татьяны Никоновой. Она скончалась в возрасте 43-х лет.