Звезда Mortal Combat Тан снимется в голливудском ремейке «Иронии судьбы»

Лос-Анджелес, 12 мая. Актер из фильма Mortal Combat Льюис Тан получил роль в вольном голливудском ремейке «Иронии судьбы, или С легким паром!». Картина выйдет на экраны под названием «Судьба».

Актер присоединится к звезде «Американской истории ужасов» Эмме Робертс и Томасу Манну. Снимет фильм режиссер «Бабушки легкого поведения» Марюс Вайсберг.

В киноленте будут показаны истории разных персонажей, которые искренне верят в любовь, но не понимают ее суть. В канун Нового года судьба внесет в их жизни некоторые коррективы. Всем персонажам предстоит пройти через приключения. Съемки начнутся уже в июне в Бостоне.

Ремейк советского фильма «Ирония судьбы» вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Кто-то с нетерпением ждет ленту, а другие же нашли тему для мемов. Над задумкой уже начали глумиться в Сети, переделывая известные высказывания персонажей.