Израиль заявил о нанесении удара по структурам ХАМАС

Тель-Авив, 12 мая. Израильские истребители 12 мая уничтожили здание в секторе Газа, внутри которого располагались силы движения ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По их данным, в здании были размещены органы военной разведки и объекты инфраструктуры группировки. Они использовались для осуществления коммуникации между подразделениями ХАМАС и передачи военно-тактической информации. Информацию об этом разместили военные Израиля в своем Twitter-аккаунте.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о нанесении массивного удара по территории Израиля. По городам Ашкелон, Нетивот и Сдерот было выпущено 130 ракет, сообщило радио Saut Al-Aqsa.