Мишустин ответил на вопросы депутатов Госдумы об итогах работы за 2020 год

Москва, 12 мая. Правительство РФ представило отчет Госдуме о работе за прошлый год. Премьер-министр Михаил Мишустин дал ответы на вопросы депутатов.

Некоторые темы вызвали особый интерес. Среди них деофшоризация. За 2019 год за рубеж вывили 4,3 трлн рублей. Это не поспособствовало развитию экономики России и повышению благополучия граждан. Депутаты хотели выяснить, когда будет выполнено поручение президента страны по этой теме.

Правительство сделало определенные шаги в деофшоризации. Например, внесены изменения в двусторонние соглашения о налогообложении с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Вскоре они должны появиться и в соглашениях с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией. Эти страны поглощают около 90% от общего объема средств, которые могли вложить в экономику РФ.

Мишустин ответил на вопрос, касаемый вывода средств. На первом месте идет топливно-энергетический комплекс, на втором — металлургия, а на третьем — банки. Решения должны приниматься с учетом установленной ставки налога для компаний, которые переводят деньги за рубеж.

На заседании подняли много тем. Оно шло около четырех часов, и правительству поступило свыше 20 вопросов. По ряду тем решения уже приняли в ходе отчета, а по другим — ситуацию взяли на контроль.

Правительство РФ занимается и вопросами, которые касаются борьбы с бедностью. Власти обеспокоены уровнем доходов граждан и делают все возможное, чтобы потребности россиян были удовлетворены.