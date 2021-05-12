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«Оставил страну в руинах»: мэр Роке-Перес раскритиковал экс-президента Аргентины

  /   Обновлено: 12 мая 2021 23:07
Весь мир
«Оставил страну в руинах»: мэр Роке-Перес раскритиковал экс-президента Аргентины
Федеральное агентство новостей  /  Анна Новикова

В разгар второй волны и дефицита вакцин экс-президент Аргентины Маурисио Макри воспользовался поездкой на семинар в Майами и привился от ковида. Ранее на своей странице в Twitter он написал, что, не воспользуется препаратом «пока свою прививку не получит последний аргентинец из группы риска». О том, как этот поступок скажется на имидже политика, специальный корреспондент ФАН поговорил с Хуаном Карлосом Гаспарини — аргентинским мэром, получившим свою вакцину «Спутник V» с фотографией Путина в руках.

Повестка дня: демократия и личный выбор

Маурисио Макри принял участие в очном семинаре «Защита демократии на американском континенте», проходившем в Майами 5 мая. Бывший президент Аргентины воспользовался поездкой не только для того, чтобы озвучить своё мнение относительно опасности популизма в Латинской Америке. Перед вылетом в Буэнос-Айрес он зашёл в ближайшую аптеку и купил вакцину Johnson, вводящуюся одной дозой. О чём сам же и рассказал в соцсетях.

Этот эпизод вызвал на родине Макри живейший отклик: оппозиция немедленно припомнила, что не так давно бывший президент обещал не вакцинироваться «пока свою прививку не получит последний аргентинец из группы риска или тот, кому она необходима по роду деятельности». Данное высказывание было озвучено в контексте скандала с VIP-вакцинацией, которую Макри заклеймил, и которая послужила для него возможностью в очередной раз осудить действия администрации Альберто Фернандеса.

«Оставил страну в руинах»: мэр Роке-Перес раскритиковал экс-президента Аргентины
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Хуан Карлос Гаспарини, получивший свою вакцину «Спутник V» с фотографией Путина в руках, — один из тех, кто осуждает экс-президента. Причём не только за то, что тот, по его мнению, в данном случае поступил неэтично, но и за то, что администрация Макри «оставила аргентинцам страну в руинах».

«Он оставил нам долги, из которых мы ещё долго не выберемся. Столько народу оказалось на улице, без работы. Эти люди не могут просто так выехать из страны — и где-нибудь там привиться. У них нет для этого денег. И нет той самой «свободы выбора», про которую Макри так любит рассуждать», — отметил он

«Пусть обеспечат вакцинацию дома»

Патрисия Буллрич — глава партии «Республиканское предложение» (PRO) — в администрации Маурисио Макри возглавляла Министерство внутренней безопасности Аргентины. Она считает, что ничего предосудительного в поступке экс-президента нет: «У него была возможность это сделать, и он привился — без ущерба для других аргентинцев».

Единственный аспект, по которому дискурс оппозиции в лице Буллрич совпадает с мнением мэра Гаспарини — недопустимость наличия подпольных пунктов вакцинации для «VIP-чиновников». И то, что Макри действительно не принимал участия в этом «позоре» — засчитывается ему в плюс.

По официальным источникам, на сегодняшний день в стране полностью привито 1 427 135 человек (3,12% населения), и первую дозу получили 7 773 189 человек (16,97%). Однако в интервью газете «Эль-Кларин» Буллрич подчеркнула, что официальными статистиками не учтены более 20 тыс. аргентинцев, которые, как и экс-президент, вакцинировались за рубежом. «Если правительство не хочет, чтобы люди прививались за границей, пусть обеспечит им вакцинацию дома».

 «Самая лучшая вакцина»

Хуан Карлос Гаспарини, семидесятитрехлетний мэр городка Роке-Перес, привился от ковида в порядке общей очереди — не злоупотребляя ни служебным положением, ни тем обстоятельством, что сам он является пациентом на химиотерапии и, соответственно, находится в приоритетной группе.

«Оставил страну в руинах»: мэр Роке-Перес раскритиковал экс-президента Аргентины
Федеральное агентство новостей  / Анна Новикова

В беседе с корреспондентом ФАН Гаспарини рассказал, что на сегодняшний день из 15 тыс. жителей Роке-Переса привито уже 4 тыс. В процентном соотношении это делает провинциальный городок, где Гаспарини переизбирают срок за сроком с 2011 года, лидером в теме вакцинации по региону.

«Пусть он (Макри. — Прим. ред.) там укололся непонятно чем... Благодаря Альберто (Фернандесу. — Прим. ред.) и Владимиру Путину мы тут прививаемся самой лучшей вакциной — «Спутник V»».

Мэр мечтает лично пообщаться с президентом РФ, когда закончится пандемия. Но подчёркивает, что в отличие от Макри не станет использовать эту поездку для того, чтобы очернять родную страну или «проворачивать личные делишки».

путин аргентина вакцина макри
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